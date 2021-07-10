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Lefkoşa Kızılbaş'ta iş makinesi devrildi! Trafikte aksamalar meydana geldi...

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Lefkoşa - Kızılbaş bölgesinde iş makinesi elektrik tellerine takılması sonucunda devrildi.
Lefkoşa Kızılbaş'ta iş makinesi devrildi! Trafikte aksamalar meydana geldi...

Lefkoşa Kızılbaş'ta iş makinesi devrildi! Trafikte aksamalar meydana geldi...

Lefkoşa, Kızılbaş çemberi yakınlarındaki bir inşaatta Vedat Temiz kontrolündeki iş makinesi (teleskop) devrildi; yaşanan olayda herhangi bir yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığından  yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 12.00 sıralarında,  Lefkoşa'da Kızılbaş Çemberi yakınlarında, yapımı devam eden bir inşaatta Vedat Temiz kontrolündeki iş makinesinin (teleskop) zeminin düz olmaması nedeniyle sol yan kısmı üzerine devrildiği öğrenildi.

İş makinesinin devrilmesi sonunu elektrik direğinin kırıldığı ve elektrik tellerinin ise koptuğu belirtildi.

Açıklamada, kaza sonucunda yaralanan olmadığı, iş makinesi operatörü Vedat Temiz’in sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

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