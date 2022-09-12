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Lefkoşa koktu! Sokağa çıkılamıyor...

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Lefkoşa ve Gönyeli’yi dün akşam saatlerinden itibaren saran kötü koku halen daha etkisini sürdürüyor.
Lefkoşa koktu! Sokağa çıkılamıyor...

Sokağa çıkan vatandaşlar kötü koku nedeniyle isyan ediyor.

Sokakları yaşanmaz hale getiren kötü koku nedeniyle yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.

Vatandaş ise bu sorunun bir an önce çözülmesini istiyor.

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