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“Lefkoşa Kupası”nda bu kez genç takımları buluşuyıor

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), her yıl farklı kategorilerde düzenlediği “Lefkoşa Kupası”nda bu kez genç takımları buluşturuyor.
“Lefkoşa Kupası”nda bu kez genç takımları buluşuyıor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile iş birliği çerçevesinde düzenlenecek “Lefkoşa Kupası 2021”, LTB sınırlarında bulunan 6 kulübün A2 takımlarını buluşturacak.

LTB’den verilen bilgiye göre, konuyla ilgili 6 kulüp başkan ve yetkilisinin katılımı ile yapılan toplantıda, turnuvanın çerçevesi çizildi ve tarihler netleştirildi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, LTB Asbaşkanı Akın Aktunç, meclis üyeleri, LTB Spor Kulübü yetkilileri ve KTFF İdare Amiri Eren Şişik’in yer aldığı toplantıda, Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü Başkanı Akay Aşina, Çetinkaya Türk Spor Kulübü Başkanı Ceran Tunalı, Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü Başkanı Osman Karamanlı, Hamitköy Kulübü Teknik Direkörü Ahmet Sakallı, Göçmenköy İdman Yurdu Yöneticisi Ramadan Ulupınar ve Yenicami Ağdelen Kulübü Genel Sekreteri İsmail Eker turnuvanın detaylarını belirledi.

KURA ÇEKİMİ YARIN YAPILACAK

Lefkoşa Kupası 2021’de 4 takım ilk turda karşılaşacak, iki takım kura çekimi ile doğrudan yarı finale yükselecek. İlk tur maçları 8 Eylül Çarşamba, yarı finaller 9 Eylül Perşembe oynanacak. Üçüncülük maçının da yer alacağı turnuvanın finali ise 12 Eylül Pazar akşamı saat 18.30’da Lefkoşa Atatürk Stadı’nda yapılacak. Turnuvanın kura çekimi 6 takımın teknik heyetlerinin katılımı ile yarın (6 Eylül Pazartesi) LTB’de yapılacak.

Turnuvaya Nike Lefkoşa, Elit Hospital, Atakom Ltd. ve Temedya katkı koyan kuruluşlar olacak.

Maçlar öncesinde tüm takımlara antijen testleri yapılacak. Lefkoşa Kupası 2021’de her maçın oyuncusu seçilecek ve maç sonunda ödül verilecek. Bunun yanında turnuvanın oyuncusu ve en centilmen takıma da ödüller verilecek. Turnuvanın gol kralına ödülü ise Spor Dairesi verecek.

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