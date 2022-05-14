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Lefkoşa Kuzey Çevre yolu yarın trafik akışına kapatılacak

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Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu tarafından Pazar günü 08.00-19.00 saatleri arasında Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Hamitköy Çemberi ile Küçük Sanayi Çemberi arasındaki çift şeritli yolda 1’inci motosiklet drag yarışı
Lefkoşa Kuzey Çevre yolu yarın trafik akışına kapatılacak

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu tarafından Pazar günü 08.00-19.00 saatleri arasında Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Hamitköy Çemberi ile Küçük Sanayi Çemberi arasındaki çift şeritli yolda 1’inci motosiklet drag yarışı düzenleneceği belirtildi.

 

Belirtilen tarih ve saatlerde, yolun çift yönlü olarak trafik akışına kapatılacağı kaydedilen açıklamada, Gazimağusa istikametinden gelen araçların ulaşımının Hamitköy içerisinden, Girne’den gelen araçların ulaşımının ise Sanayi Bölgesi üzerinden sağlanacağı ifade edildi.

 

Açıklamada, söz konusu güzergahı kullanacak olan sürücülerin kendi güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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