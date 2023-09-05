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Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu'nda araç yangını: Kaza yapan araç alev aldı

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Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu'nda bu akşam saatlerinde bir araç, yaptığı kazanın ardından alev aldı.
Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu'nda araç yangını: Kaza yapan araç alev aldı

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Saat 17.45 sıralarında Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinde, ismi henüz tespit edilemeyen FY 588 araç sürücüsü, batıdan doğuya doğru seyrettiği sırada Hamitköy çemberine geldiği zaman dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek trafik adasına çarpmıştır.

Kaza sonucu alev alan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştür.

Çıkan yangın sonucu araç tamamen yanarak zarar gördü…

Araç sürücüsü olay yerinden isim ve adres bildirmeden ayrılmıştır. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

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