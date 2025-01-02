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Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nda Araç Yangını Korkuttu

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Rüstem Mercan’ın kullanımındaki KH 555 plakalı araç, seyir halindeyken çıkan yangında büyük hasar gördü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı
Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nda Araç Yangını Korkuttu

01 Ocak 2025 tarihinde, saat 14:30 sıralarında Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinde seyir halinde olan KH 555 plakalı araçta yangın çıktı. Araç sürücüsü Rüstem Mercan, yangının fark edilmesinin ardından aracı durdurup olay yerinden uzaklaşarak güvenliğini sağladı.

Yangının, aracın makine bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu başladığı tahmin ediliyor. Alevler kısa sürede büyüyerek aracın makine bölümü, ön tamponu, farları, lastikleri, kaportası ve elektrik aksamlarında ciddi hasara yol açtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen İtfaiye Ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmaması teselli kaynağı oldu.

Yangının çıkış nedeni ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Yetkililer, sürücülere araç bakımlarını düzenli yapmaları ve özellikle elektrik aksamlarını kontrol ettirmeleri konusunda uyarılarda bulundu

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