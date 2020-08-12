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Lefkoşa Kuzey Çevre Yolunda çalışmalar yeniden başladı

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Lefkoşa Kuzey Çevre Yolunda çalışmalar yeniden başladı
Lefkoşa Kuzey Çevre Yolunda çalışmalar yeniden başladı

Yaklaşık altı yıldır atıl durumda bulunan Lefkoşa Kuzey Çevreyolu projesi kapsamında çalışmalar yeniden başladı.

Türkiye Cumhuriyeti – KKTC Karayolları Master Planı çerçevesinde ihale edilen, ara emirleri nedeni ile yapımına uzun süredir ara verilen, yüklenici firması iflas eden proje, yoğun çalışmalar ve TC-KKTC Ekonomik İşbirliği Protokolü çerçevesinde aktarılan kaynak sayesinde yeniden canlandırıldı. 2018 yılı sonunda kaldırılan ara emirlerin bulunduğu bölümlerde dolgu işlemleri başladı.

Dolgu işlemlerinin bitmesine müteakip hat üzerindeki kavşaklar, bağlantılar ve asfaltlama çalışmalarına geçilecek. Otokorkuluk, yol çizgleme, düşey ve yatay trafik işaretlemeleri tamamlanması ile birlikte güzergah trafik akışına açılacak.

Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu ile Değirmenlik – Girne Anayolu arasında yer alan ve ülkenin Doğu-Batı bağlantı aksına önemli bir alternatif yaratacak, aynı zamanda Lefkoşa trafiğine çok katkı sağlayacak projenin bu aşamada Lefkoşa-Girne Anayolu ile Haspolat-Taşkent Anayolu arasında kalan 9,14 km’lik bölümü ile Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu bağlantısını sağlayacak 1,61 km’lik olmak üzere, toplam 10,75 km’lik bölümü tamamlanarak trafiğe açılacak. Proje devamında yolun Haspolat-Taşkent Anayolu ile Değirmenlik-Girne Anayolu arasında kalan 5,60 km’lik bölümü tamamlanacak. Bu sayede Lefkoşa-Girne Anayolu ile Değirmenlik-Girne Anayolu arasında alternatif bir bağlantı şansı yakalanmış olacak.

Projenin Lefkoşa-Girne Anayolu ile bağlanacağı noktada yapılması planlanan yonca kavşağın oturacağı bölgede var olan ara emirlerinin bir bölümü kaldırıldı. Proje süresince kalan emirlerin de kaldırılması ile birlikte projenin Girne-Lefkoşa Anayolu bağlantısının da sağlanması planlanıyor.

 

Yürütülecek proje kapsamında yapılacak güzergah üzerinde Lefkoşa-Dikmen Anayolu ile kesişen bölümde var olan bir yonca kavşak, Lefkoşa Sanayi Bölgesi dönel kavşağı, Hamitköy dönel kavşağı, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu bağlantı yolu dönel kavşağı, Haspolat- Taşkent Anayolu köprülü kavşağı ve bu projeyi Lefkoşa-Gazimağusa Anayoluna bağlantı noktasına katlı kavşak yapımı yer alacak.

Projenin önemli bir bölümünün 2020 yılı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

 

 

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