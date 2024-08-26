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Lefkoşa Kuzey Yoluna yonca kavşağı temeli çarşamba günü atılacak

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Lefkoşa Kuzey Çevre Yoluna inşa edilecek yonca kavşağının temeli çarşamba günü atılacak.
Lefkoşa Kuzey Yoluna yonca kavşağı temeli çarşamba günü atılacak

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun devamı niteliğinde olan proje kapsamında inşa edilecek yonca kavşağının temeli, çarşamba günü saat 16.00’da, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun da katılacağı törenle atılacak.

Karayolları Dairesi Müdürü Kazım Kafaoğlu’nun Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) verdiği bilgiye göre, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ile, Lefkoşa şehir merkezinde meydana gelen trafik yoğunluğunun önüne geçilmesi amaçlanıyor. Projeyle transit trafik şehir dışına alınarak, Lefkoşa şehir içi, Lefkoşa-Gazimağusa, Lefkoşa Güzelyurt ve Lefkoşa-Girne arası ulaşımın rahatlatılması planlanıyor.

Proje kapsamında inşa edilecek yonca kavşağı ise Girne Köprülü Kavşağı ile Alayköy-Kanlıköy bağlantı yolu arasında yer alacak. Bölünmüş yol standardında projelendirilen Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu devamı 4 bin 600 metre uzunluğunda iken, platform genişliği 23 metre olacak.

Projede 4 modern dönel kavşak (MDK) ve 1 farklı seviyeli kavşak (yonca kavşak) olmak üzere toplamda 5 kavşak yer alıyor.

Kafaoğlu, 5 kavşakla ilgili şu bilgileri paylaştı:

“1. Alayköy Kavşağı, modern dönel kavşak niteliğinde olup, Lefkoşa Çevre Yolu ile Lefkoşa, Güzelyurt, Alayköy, Kanlıköy bağlantısını sağlayacak.

  1. Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Kavşağı (MDK1), modern dönel kavşak niteliğinde olup, Lefkoşa Çevre Yolu ile Gönyeli, Boğaz, Ağırdağ yolunun bağlantısını sağlayacak.
  2. Ağırdağ Kavşağı, modern dönel kavşak niteliğinde olup, Lefkoşa Çevre Yolu ile Ağırdağ yerleşim bölgelerinin bağlantısını sağlayacak.
  3. Gönyeli Kavşağı, modern dönel kavşak niteliğinde olup, Lefkoşa Çevre Yolu ile Gönyeli yerleşim bölgelerinin bağlantısını sağlayacak.
  4. Girne Köprülü Kavşağı, farklı seviyeli kavşak niteliğinde olup, Lefkoşa-Gazimağusa, Lefkoşa-Girne ve Lefkoşa-Güzelyurt yollarının bağlantısını sağlayacak olup Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en büyük yonca kavşağı olacak.”
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