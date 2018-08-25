Lefkoşa - Mağusa Anayolunda kaza: Yaralılar var

Bugün saat 12:40 sıralarında, Lefkoşa-Mağusa Anayolu İnönü kavşağında, Besime Ayşe Ada (K-34), yönetimindeki GV081 plakalı araç ile inönü istikametinden gelip anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Nergisli istikametine geçiş yapmak için anayola giriş yapması neticesinde, o esnada anayol üzerinde Lefkoşa’dan Gazimağusa istikametine doğru seyretmekte olan Ali tütüncü (E-41) yönetimindeki 09 F 1557 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. kaza sonucu yaralanan GV081 plakalı araç sahibi Besime Ayşe Ada, aynı araçta yolcu olarak bulunan Meliz Ada (K-3), 09 F 1557 plakalı araç sürücüsü Ali Tütüncü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Ülkü Tütüncü (K-39), Avni Tütüncü (E-12) ve Duru Tütüncü (K-7) kaldırıldıkları Gazi Mağusa Devlet hastanesi’nde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

kaynak: yenidüzen