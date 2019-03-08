  • BIST 101.538
  • Altın 227,464
  • Dolar 5,4464
  • Euro 6,1233
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Lefkoşa, Mağusa ve Güzelyurt'ta 8 Mart yürüyüşleri yapıldı

» »
Lefkoşa, Mağusa ve Güzelyurt'ta 8 Mart yürüyüşleri yapıldı
Lefkoşa, Mağusa ve Güzelyurt'ta 8 Mart yürüyüşleri yapıldı

Kadın Eğitimi Kolektifi, Akdoğan Fikir Sanat Atölyesi, BES, GÜÇ-SEN, HAK-SEN, KTÖS, Baraka Kültür Merkezi ve Bağımsızlık Yolu, bazı kadınların karşı karşıya kaldığı zorluklara dikkat çekmek ve kadının korunabilmesi için atılması gereken adımları hatırlatmak amacıyla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde yürüyüş düzenledi.

Lefkoşa’da Dereboyu olarak bilinen Mehmet Akif Caddesi’ndeki trafik ışıklarından başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meclisi önünde sona erdi. Yürüyüşte pankartlar açıldı, sloganlar atıldı.

Yürüyüşün başında Kadın Eğitimi Kolektifi’nden Cansu Nazlı ortak açıklamayı okudu.

Ortak açıklamada, her bölgeye kadın sığınma evlerinin ve şiddet önleme merkezlerinin açılması, yoksulluk yardımının yükseltilmesi, yasal olarak kadın yıpranma payının geri getirilmesi, özel sektörde çalışanların sendikalaşmasının sağlanması, gece kulüplerinin kapatılması ve kamusal kreşler açılması talep edildi.

79788.jpgKadınların karşı karşıya kaldığı bazı zorluklara da dikkat çekilen açıklamada, bazı “neoliberal” politikaların kadınların çalışma ve sosyal haklarını gerilettiği; “dinsel gericiliğin” kadın üzerindeki ataerkil baskıyı arttırdığı; ekonomik krizlerde ucuz ve esnek iş gücü olarak görülen kadınların yoksullaştırıldığı, işyerlerinde daha uzun saat çalıştırıldığı, buna ek olarak ev işlerini yapmak zorunda kaldığı; işyerlerinde bazı kadınların ayrımcılık, mobing ve tacize maruz kaldığı, sendikasız koşullarda kadının ya işini kaybetmeyi göze alarak ses çıkardığı ya da işini kaybetmemek için bu muamelelere göz yummak zorunda kaldığı; ülkede göçmen kadınlara yönelik işyeri ayrımcılığının daha da ağır olduğu, bazı göçmen kadınların asgari maaşın altında görev ve mesai tanımı olmadan çalıştırıldığı; gece kulüplerinde kadınların pasaportları ellerinden alınarak gayri insani şartlarda çalıştırıldığı; devletin kadına yönelik şiddeti önleyici mekanizmalar geliştirememesi nedeniyle kadınların şiddete karşı korumasız bırakıldığı kaydedildi.

79789.jpgAçıklamada, kadınların can güvenliğini ve cinsel dokunulmazlığını korumanın, yasal çalışma haklarını kullanmasını sağlamanın, yoksul kadınlara sosyal yardımda bulunmanın devletin görevi olduğu da vurgulandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Dünya Bankası: Sadece 6 ülke kadınlara eşit ekonomik haklar veriyor, Türkiye 85. sırada08 Mart 2019 Cuma 10:19
  • CERN ‘Kadın fizikçiler erkekler kadar iyi değil’ diyen profesörün işine son verdi07 Mart 2019 Perşembe 20:35
  • Barbie, Gülse Birsel'in bebeğini üretti07 Mart 2019 Perşembe 10:00
  • Kadın bisiklet yarışçıları erkekleri yakalayınca yarışa ara verildi04 Mart 2019 Pazartesi 12:43
  • 8 Mart kadın panelinde kadın yok !26 Şubat 2019 Salı 19:36
  • Miley Cyrus: Modern ilişkilerde cinsel kimliğin artık bir önemi yok24 Şubat 2019 Pazar 12:04
  • Yıldız oyuncu yıllar sonra açıkladı: Onunla sevişmediğim için kariyerim yıkıldı18 Şubat 2019 Pazartesi 13:22
  • Akıllı asistanlarda neden kadın sesi kullanılıyor?16 Şubat 2019 Cumartesi 17:25
  • Türkiye o istatistikte AB’yi geride bıraktı12 Şubat 2019 Salı 14:24
  • Feministival başlıyor12 Şubat 2019 Salı 14:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti