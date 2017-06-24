Lefkoşa-Mağusa yolunda feci kaza! Yanarak yaşamını yitirdi....

KKTC genelinde meydana gelen ölümlü kazaya bir yenisi daha eklendi. Bu sabah Lefkoşa – Mağusa anayolu üzerinde meydana gelen feci kazada bir genç kız hayatını kaybetti.

Lefkoşa istikametinden Mağusa istikametine doğru saat 05.00 raddelerinde gitmekte olan isminin Elif Dolmacı (K-24) aşırı sürat nedeniyle Düzova yakınlarında yoldan çıkarak ağaca çarptı. Çarpma sonrasında alev alan araçtan çıkamayan genç kız yanarak hayatını kaybetti. Polis yolda gerekli önlemleri alarak muhtemel başka bir kazaya olanak tanımazken, genç kızın cesedi olay yerine gelen itfaiye elemanlarının aracı kesmek suretiyle araçtan çıkartıldı. Ambulans ile cesedi morga götürülmek üzere olay yerinden alınan genç kızın ölümü üzüntü yarattı. Polis soruşturması devam ediyor.