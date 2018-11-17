Lefkoşa Mağusa yolunda korkutan kaza

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgide, anayolun 3-4'üncü kilometreleri arasında, HH 042 plakalı araç sürücüsü Erce Çakmak (E19) batı istikametine doğru sağdan ikinci şerit içerisinde seyrettiği sırada, dikkatsizce sol şeride geçti. O esnada sol şerit içerisinde aynı istikamete doğru seyreden Hamza Yaylatütüncü (E-63) yönetimindeki HG 664 plakalı aracın sol yan kısmına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle HG 664 plakalı araç yolun solundan çıkarak ağaca çarpıp dururken, HH 042 plakalı araç ise önce orta refüjü ayıran çelik bariyerlere çarpıp ardından kontrolsüzce yolun solundan çıkarak durabildi.
Kaza sonucu yaralanan olmazken, polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor
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