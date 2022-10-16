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Lefkoşa Maratonu kayıtlarında ilk hafta rekoru kırıldı: 5,800 kayıt

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Lefkoşa Maratonu kayıtlarında ilk hafta tamamlanırken, yeni bir de rekor kırılarak 15 Ekim Cumartesi günü itibarı ile maratona kayıt yaptıran kişi sayısı 5.800’e ulaştı.
Lefkoşa Maratonu kayıtlarında ilk hafta rekoru kırıldı: 5,800 kayıt

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin düzenlediği ve ülkemizin en önemli sportif markalarından biri olan Lefkoşa Maratonu, 23 Ekim Pazar günü koşuluyor. Armani Exchange ana sponsorluğunda ve KKTC Atletizm Federasyonu iş birliğinde düzenlenecek ve ülkemizin tek AIMS sertifikalı (Uluslararası Maratonlar ve Mesafe Koşuları Birliği) Lefkoşa Maratonu kayıtlarında ilk hafta tamamlanırken, yeni bir de rekor kırılarak 15 Ekim Cumartesi günü itibarı ile maratona kayıt yaptıran kişi sayısı 5.800’e ulaştı.

Yarışların başlangıç saatleri netleşti
Lefkoşa Maratonu’nda 3 ayrı kategorideki yarışların başlama saatleri de netleşti. 10 kilometre yarışı 23 Ekim Pazar günü saat 07.30’da başlayacak. 21 kilometre yarışı ise aynı gün saat 07.45’te start alacak. 4 kilometre halk koşusunun başlama saati ise 10.30 olacak.

Lefkoşa Maratonu’nda dereceye girenlere ödüllerinin verileceği etkinlik yine aynı günün akşamında saat 19.00’da Büyük Han’da gerçekleştirilecek.

Kayıt Yeri ve Tarihleri
23 Ekim Pazar tarihine kadar hafta içi her gün 08.30-17.00 arası ve her Cumartesi 09.00-13.00 saatleri arasında LTB binası önünde kayıt yaptırılabilinecek.

10 km ve 21 km için son kayıt tarihi: 21 Ekim Cuma saat 17.00
4 km için son kayıt tarihi: 23 Ekim Pazar 07:30-09:30 saatleri arasında kayıt yapılabilir.

Online Kayıt
www.lefkosamaratonu.com

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