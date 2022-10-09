Lefkoşa Maratonu’na kayıtlar başlıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin düzenlediği ve ülkemizin en önemli sportif markalarından biri olan Lefkoşa Maratonu, 23 Ekim Pazar günü koşuluyor.

Armani Exchange ana sponsorluğunda ve KKTC Atletizm Federasyonu iş birliğinde düzenlenecek ve ülkemizin tek AIMS sertifikalı (Uluslararası Maratonlar ve Mesafe Koşuları Birliği) Lefkoşa Maratonu’nu için kayıtlar yarın (10 Ekim Pazartesi) başlıyor.

Kayıt Yeri ve Tarihleri

10 Ekim Pazartesi - 23 Ekim Pazar tarihleri arasında hafta içi her gün 08.30-17.00 arası ve her Cumartesi 09.00-13.00 saatleri arasında LTB binası önünde.

10 KM ve 21 KM için son kayıt tarihi: 21 Ekim Cuma saat 17.00

4 KM için son kayıt tarihi: 23 Ekim Pazar 07:30-09:30 saatleri arasında kayıt yapılabilir.

Online Kayıt

www.lefkosamaratonu.com

Koşu Başlangıç Saatleri

10 KM - 07:30

21 KM - 07:45

4 KM – 10.30



Katılım Ücretleri

4 KM - 50 TL

10 KM - 150 TL

21 KM - 250 TL

Bu Kez Şehirdeki Büyüklerimiz yani İyi’lerimiz için Koşuyoruz

Sportif özellikleri yanında ülkenin dört bir yanından binlerce yurttaşın katılımı ile gerçekleştirilen Lefkoşa Maratonu’nda bu yıl elde edilen gelir, LTB’nin yıllardır şehirdeki büyüklerin evlerine götürdüğü ve ihtiyaçlarına göre genişlettiği hizmetlerini bir çatı altına toplayacağı yeni Yaşam Merkezi için kullanılacak.

Rekortmen Koşucu Ramil Guliyev de Lefkoşa Maratonu’nda

Lefkoşa Maratonu’na bu yıl Türkiye’nin rekortmen atletlerinden olan Ramil Guliyev yanında Türkiye ve dünyadaki maratonlarda önemli başarılar elde etmiş koşucular da katılıyor.

10. Lefkoşa Maratonu’nun bu yılki ana sponsoru Armani Exchange olurken, yan sponsorlukları Grundig, The Good Food (Zuber), Pro Temizlik, Saka ve Kuzey Kıbrıs Turkcell üstlendi.

Acapulco Otel, İçim Fit, Onbaşı Ltd, Kale Boya, Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği katkı koyan kurumlar olurken, ödül sponsorluğunu Ness Fitness ve NTL, Ulaşım Sponsorluğunu Cyprus Royal Turizm, Sağlık Sponsorluğunu Elite Hospital, Haber Portalı sponsorluğunu Haber Kıbrıs, Radyo sponsorluğu ise Radyo Juke üstleniyor.

10 Km ve 21 Km Yaş Kategorileri (Kadın – Erkek)

18-29 yaş 30-39 yaş 40-49 yaş +50 yaş

10 kilometre yarışına katılmak isteyen 16-18 yaş arası katılımcılar sporcu lisansı veya ailelerinden izin belgesi veya doktor raporu getirmeleri gereklidir. 21 kilometre koşusuna 18 yaş ve üzeri olan herkes kayıt yaptırabilir.