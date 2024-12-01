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Lefkoşa Maratonu’nda binlerce kişi kahramanlarımızla zafere koştu

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Ülker Lefkoşa Maratonu’nda binlerce kişi, Çocuk Onkoloji Servisi’ndeki minik kahramanlarımızın tedavilerine destek için bir araya geldi.
Lefkoşa Maratonu’nda binlerce kişi kahramanlarımızla zafere koştu

Tüm geliri Çocuk Onkoloji Servisi’ndeki minik kahramanlarımızın tedavi süreçlerinde kullanılacak olan Ülker Lefkoşa Maratonu’nda 4 km halk koşusu sona erdi.

Sporun ve dayanışmanın başkenti Lefkoşa’da gerçekleşen etkinliğe, ülkenin dört bir yanından binlerce kişi katıldı.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Harmancı, halk koşusu öncesinde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “Bugün yine ülkenin dört bir yanından binlerce kişi tek yürek olduk. Çocuk Onkoloji Servisi’ndeki minik kahramanlarımızın zaferine ortak oluyor, kahramanlarımızla zafere koşuyoruz. Ve bir kez daha hep birlikte söylüyoruz: Minik kahramanlarımız asla yalnız yürümeyecekler. Her zaman yanlarında olacağız.”

10 VE 21 KM KOŞUSU YAPILDI

Ülker Lefkoşa Maratonu’nda 10 km ve 21 km kategorilerinde dereceye giren sporcular ödüllerini aldı. 72 koşucunun kupa ve nakit ödül kazandığı törende centilmenlik ödülü ise Dimitri Ziuzi̇n’e verildi.

ÇOCUK KOŞUSU YAPILDI

Ülker Lefkoşa Maraton organizasyonu kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen çocuk koşusu da yapıldı.

6-12 yaş arası çocukların ailelerinin onay ve gözetiminde katıldığı koşunun başlangıcını LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Çocuk Onkoloji Servisi’nde tedavi gören çocuklarla birlikte yaptı.

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