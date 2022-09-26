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Lefkoşa Maratonu’nun 10.’su Yapılıyor

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Lefkoşa Maratonu’nun 10.’su bu yıl 23 Ekim Pazar günü koşuluyor
Lefkoşa Maratonu’nun 10.’su Yapılıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) organizasyonunda, Armani Exchange ana sponsorluğunda ülkemizin tek AIMS sertifikalı (Uluslararası Maratonlar ve Mesafe Koşuları Birliği) Lefkoşa Maratonu’nun 10.’su bu yıl 23 Ekim Pazar günü koşuluyor.

 

Atletizm Federasyonu iş birliğinde düzenlenecek Lefkoşa Maratonu’na dair ayrıntıların paylaşılacağı kahvaltılı tanıtım toplantısı ise 29 Eylül Perşembe günü düzenleniyor.

Merkez Lefkoşa 1. Kat Aktivite Salonu’nda saat 10:30’da düzenlenecektir.

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