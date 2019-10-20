Lefkoşa Marmara'da Kızılbaş köprüsü tıkandı...
Ülkemizi etkisi altına alan sağanak yağmurlar Marmara Küçük Köprü’nün tıkanmasına neden oldu. Köprüye pislik yığıldığını ve su seviyesinin yükseldiğini aktardı.
LTB müdahale ediyor.
Lefkoşa Marmara'da Kızılbaş köprüsü tıkandı...
Ülkemizi etkisi altına alan sağanak yağmurlar Marmara Küçük Köprü’nün tıkanmasına neden oldu. Köprüye pislik yığıldığını ve su seviyesinin yükseldiğini aktardı.
LTB müdahale ediyor.
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