  • BIST 1.334
  • Altın 460,304
  • Dolar 7,7745
  • Euro 9,4550
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün: 2'si yerel 21 pozitif vaka!

Lefkoşa Merit'te CORONA VİRÜS vakası!

» »
Lefkoşa Merit'te CORONA VİRÜS vakası!
Lefkoşa Merit'te CORONA VİRÜS vakası!

Merit Lefkoşa’da çalışan bir personelin covid-19 pozitif olduğu öğrenildi.

Girne bölgesinde son 2 günde tespit edilen ve aralarında Elexus Hotel personelinin de bulunduğu 7 pozitif yerel vakanın ardından bugün bir yerel vaka haberi de Merit Lefkoşa Otel’den geldi.

Yerel vakalardaki artışın yanı sıra, bugün 2 hastanın da yoğun bakıma alınmış olması, uzun süredir covid-19 pandemisinde durağan bir dönem geçiren ülkemizde yeniden bir salgın endişesine neden oldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Korkutan korona uyarısı: Adeta hedef tahtası03 Aralık 2020 Perşembe 13:50
  • KKTC'de iki hasta yoğun bakıma alındı03 Aralık 2020 Perşembe 12:55
  • Beta bloklayıcı ilaçlar, uyuyan kanser hücrelerinin 'aktifleşmesini önleyebilir'03 Aralık 2020 Perşembe 11:55
  • Koronada en çok görülen belirtinin kaynağı ortaya çıktı. Nedeni bir türlü bulunamıyordu03 Aralık 2020 Perşembe 10:39
  • Göz Çevresi ve Göz Kapak Problemine Dikkat !03 Aralık 2020 Perşembe 10:35
  • DSÖ: Dünyanın 3-4 koronavirüs aşısından daha fazlasına ihtiyacı var03 Aralık 2020 Perşembe 10:34
  • Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlarından Savaşçı Bitkilerle Korunun03 Aralık 2020 Perşembe 09:58
  • Dr. Özlem Gürkut: Maske-Mesafe-Hijyen kurallarına lütfen uyalım02 Aralık 2020 Çarşamba 23:44
  • Pfizer ve BioNTech'in Koronavirüs aşısında yeni gelişme: 2-8 derece arasında 6 saate kadar dayanabilecek02 Aralık 2020 Çarşamba 23:15
  • Türk Eczacıları Birliği Başkanı Çolak: Türkiye'de BioNTech-Pfizer aşısını saklayacak altyapı yok02 Aralık 2020 Çarşamba 22:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti