  • BIST 1.382
  • Altın 450,882
  • Dolar 8,0476
  • Euro 9,4948
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKA6991 test yapıldı, 23'ü yerel 33  pozitif vaka

Lefkoşa Merkez Karakolu'nda pozitif bir tutukluyla temasta bulunduğu için karantinaya alındı

» »
 Şubat 2021 tarihinde meydana gelen siber suç ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Great Chenemarho Eze hakkındaki soruşturma sürüyor.
Lefkoşa Merkez Karakolu'nda pozitif bir tutukluyla temasta bulunduğu için karantinaya alındı

 Şubat 2021 tarihinde meydana gelen siber suç ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Great Chenemarho Eze hakkındaki soruşturma sürüyor.

DETAY ÖZEL-EVRİM KAMALI

Lefkoşa Merkez Karakolu hücrelerinde tutuklu bulunan zanlının oradaki pozitif bir tutukluyla temasta bulunduğu, bu nedenle karantinaya alındığı belirtilirken, dün gıyabında ek tutukluluk duruşması yapıldı. Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mehmet Tunceli olguları aktardı. Tunceli, 17 Mart 2021 tarihinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği’ne gelen şikâyette 5 Şubat ve 25 Şubat tarihlerinde Danimarka ve Türkiye’de faaliyet gösteren iki işletme arasında mobilya alışverişi karşılığında ödeme için iki işletme arasındaki yapılan mail yazışmalarının Bilişim Sistemleirne müdahale edilerek hacklendiğini belirterek, b öylece hesap alıcı bilgilerinin değiştirildiğini, Türkiye’deki işletmeye gitmesi gerek 137 bin Euro’nun KKTC’de faaliyet gösteren bir işletme hesabına yönlendirildiğini kaydetti. Polis, paranın söz konusu hesaptan daha sonra nakit olarak çekildiğinin tespit edildiğini dile getirerek, paraların Girne’de ikamet eden Nijerya Uyruklu Great Chenemarho Eze isimli zanlıya teslim edildiğinin belirlendiğini ifade etti. Zanlının 19 Mart 2021 tarihinde tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığına işaret eden polis, ilk etapda aleyhinde 3 gün tutukluluk emri alındığını ve mesele ile ilgili yazışmaların başlatıldığını bildirdi. Polis, yürütülen soruşturma kapsamında zanlının söz konusu paranın Nijerya’da bir şahıs tarafından yatırım yapılması amacıyla kendisine gönderildiğini, bu nedenle banka hesabı temin ettiğini söylediğini aktardı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının serbest kalması durumunda tahkikatı olumsuz yönde etki edebileceğini göz önünde bulundurarak zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın salimen yürütülmesi adına zanlının 7 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.  

 

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Canaltay, Güney Mesarya’da temaslarda bulundu26 Mart 2021 Cuma 20:25
  • Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi26 Mart 2021 Cuma 20:25
  • Erhürman:Bu durum yönetiyorum diyenlerin umurunda mı?!!26 Mart 2021 Cuma 20:15
  • Lefkoşa Merkez Karakolu'nda pozitif bir tutukluyla temasta bulunduğu için karantinaya alındı26 Mart 2021 Cuma 20:15
  • 7039 test 26 pozitif vaka26 Mart 2021 Cuma 19:53
  • 150 adet Extasy ile yakalanmıştı...18 ay hapis cezası aldı26 Mart 2021 Cuma 19:44
  • 7039 test yapıldı, 20'si yerel 26 pozitif vaka26 Mart 2021 Cuma 19:30
  • Sayıştay Komitesi Kıb-Tek raporunu görüştü26 Mart 2021 Cuma 19:29
  • Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği uzaktan eğitim için tablet bağışladı26 Mart 2021 Cuma 19:28
  • Hafta sonu don olayı bekleniyor26 Mart 2021 Cuma 19:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti