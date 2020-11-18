Lefkoşa Merkez Lions Kulübünden kanser hastalarına bağış

Lefkoşa Merkez Lions Kulübü “Meme Kanseri Farkındalık Etkinlikleri” çerçevesinde Kanser Hastalarına özel kıyafet armağan etti. Pervin Gürler Başkanlığındaki Lefkoşa Merkez Lions Kulübü üyelerinden oluşan heyet, Kanser Hastalarına Yardım Derneğini ziyaret ederek, meme kanseri hastalarına özel 25 kıyafeti Raziye Kocaismail Başkanlığındaki Dernek yetkililerine teslim etti.

Kulüp Kurucu Başkanı ve Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Onur Kurulu Üyesi Ezcan Özsoy, Kulüp Saymanı Hasine Öztürk, Kulüp Sekreteri Nazım Tornocu, ve Komite Üyesi Cevdet Kopar’ın da yer aldığı heyet adına bir konuşma yapan Dönem Başkanı Pervin Gürler, Kulüp üyeleri ve sponsorlarının katkılarıyla Onkoloji Komite Başkanı Nazım Tornocu önderliğinde kanser hastalarına “yalnız değilsiniz” demek için yapılan bağış kampanyasında elde edilen gelirle bu etkinliği gerçekleştirdiklerini belirtti.

Dernek Başkanı Raziye Kocaismail de konuşmasında “Yıllardır Lions Kulüpleri zaten hep yanımızda, bu duyarlı bağışınız için de Kulüp üyeleriniz ve sponsorlarına hastalar adına iyi ki varsınız diyoruz” diyerek teşekkür etti.