  • BIST 1.398
  • Altın 471,341
  • Dolar 8,2635
  • Euro 9,9422
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAKoronavirüs önlemlerine ilişkin yeni kararlar açıklandı!

Lefkoşa Merkez Lions Kulübü'nden kitap bağışı

» »
 Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Heyeti, Kütüphane haftası nedeniyle Girne Anafartalar Lisesi ile Yakın Doğu Oluşumu Girne Üniversitesi kampüsünde yer alan Büyük Kütüphaneyi ziyaret ederek kitap bağışladı.
Lefkoşa Merkez Lions Kulübü'nden kitap bağışı

 Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Heyeti, Kütüphane haftası nedeniyle Girne Anafartalar Lisesi ile Yakın Doğu Oluşumu Girne Üniversitesi kampüsünde yer alan Büyük Kütüphaneyi ziyaret ederek kitap bağışladı.

Lefkoşa Merkez Lions Kulübü’nden verilen bilgiye göre, Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane Sorumlusu Ayhan Dolunay ve Girne Üniversitesi Genel Sekreteri Fehmi Tokay Büyük Kütüphanede gerçekleşen teslim töreninde yapılan bağıştan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kulübün armağanı olan ilk etapta yaklaşık 150 dolayındaki kitap kütüphanede “Lefkoşa Merkez Lions Kulübü” adını taşıyacak köşede yer alacak.

Diğer taraftan ayni gün ayni ekibin Anafartalar Lisesi’ne yaptığı ziyarette Okul Müdür Erbil Hüryaşar’a başarılı öğrencilere verilmek üzere yakın zamanda kaybedilen yazar Doğan Cüceloğlu’nun yazmış olduğu kitapları teslim etti. 

Okul Müdürü Hüryaşar Kulüp üyelerine teşekkürlerini arz ederken okulun kütüphane oluşturmak istencini belirmiştir. Kulübün dönem başkanı Pervin Gürler, gelecek dönem görevi devralacak seçilmiş başkanı Kibriye Güneş, beraberlerindeki Kulüp Kurucu Başkanı Ezcan Özsoy, seçilmiş yeni dönem yönetim kurulu üyeleri Başkan 1. Yardımcısı Gülsüm Madi, Başkan 2. Yardımcısı Müge Tancer ile Kulüp Saymanı Neşe Fellahoğlu’ndan oluşan heyet kulüp olarak bu talebin gerçekleşmesi için görev üstleneceklerini belirtti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kamusen'den 1 Mayıs mesajı01 Mayıs 2021 Cumartesi 12:58
  • Yerli Asma Yaprağı ve Sivri Biberle İthal Armutta Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü Bulundu01 Mayıs 2021 Cumartesi 11:19
  • KTÇB Hem Kuruluş Yıldönümünü Hem de 1 Mayıs'ı Kutladı01 Mayıs 2021 Cumartesi 11:05
  • KHYD Pazartesi günü kermes düzenliyor01 Mayıs 2021 Cumartesi 10:59
  • KKTC'de Covid-19'dan bir can kaybı daha!01 Mayıs 2021 Cumartesi 10:37
  • 20 kişi yasakları ihlal etti01 Mayıs 2021 Cumartesi 09:25
  • 14 yaşındaki kayıp Yıldız ÖNEN aranıyor01 Mayıs 2021 Cumartesi 09:20
  • Bakanlıktan katkı almak için sahte sözleşme verdi, tutuklandı01 Mayıs 2021 Cumartesi 09:15
  • Direksiyon hakimiyetini kaybetti, evin duvarına çarparak durabildi01 Mayıs 2021 Cumartesi 08:53
  • Üstel, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı01 Mayıs 2021 Cumartesi 08:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti