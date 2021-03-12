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Lefkoşa Merkez Ve Girne Özgürada Lions Kulüplerinden Doktorlara Tıp Bayramı Ziyareti

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Kadriye Erdem başkanlığındaki Girne Özgürada ve Pervin Gürler başkanlığındaki Lefkoşa Merkez Lions Kulüpleri Tıp Bayramı vesilesi ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Göğüs Hastalıkları Hastanesi ve Acil Durum Hastanesi’ne ziyaret gerçekleştirdi.
Lefkoşa Merkez Ve Girne Özgürada Lions Kulüplerinden Doktorlara Tıp Bayramı Ziyareti

Kadriye Erdem başkanlığındaki Girne Özgürada ve Pervin Gürler başkanlığındaki Lefkoşa Merkez Lions Kulüpleri Tıp Bayramı vesilesi ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Göğüs Hastalıkları Hastanesi ve Acil Durum Hastanesi’ne ziyaret gerçekleştirdi.

Lions heyeti, zor koşullarda Covid 19 salgını dönemindeki hizmetleri ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etmek ve Tıp Bayramlarını kutlamak üzere, Dr. Burhan Nalbantoğlu Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nden Enfeksiyon Uzmanı Dr. Selin Bardak Özcem ile Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner ve mesai arkadaşlarını ziyaret ederek,  doktorlara iki kulüp adına teşekkür belgeleri sundu.

Ayrıca, her iki hastanede doktorlara ikram edilmek üzere kulüp üyeleri ve  sponsor firmalardan temin edilen pasta, soğuk kahve, Türk kahvesi ve kahve bardakları yetkililere teslim edildi.

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