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Lefkoşa Merkez ve Mağusa Kale Lions Kulüpleri, 100 ansiklopedi ve eğitim kitabını Esentepe İlkokulu’na bağışladı

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Kuzey Kıbrıs Lions Federasyonu’na bağlı Lefkoşa Merkez ve Mağusa Kale Lions Kulüpleri, kulüp üyelerince temin edilen 100 ansiklopedi ve eğitim kitabını Esentepe İlkokulu’na bağışladı.
Lefkoşa Merkez ve Mağusa Kale Lions Kulüpleri, 100 ansiklopedi ve eğitim kitabını Esentepe İlkokulu’na bağışladı

Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Derneği’nden verilen ilgiye göre, kulüpler, dün Esentepe İlkokulu’nu ziyaret ederek Okul Müdürü’ne teslim ettiler.

Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Dönem Başkanı Ezcan Özsoy teslim töreninde yaptığı konuşmada “Esentepe kimilerine göre ulaşılmaz uzak bir belde gibi görünse de başarılara imza atmış birçok aydın yetiştirmiş bir beldemiz. Bu başarının temeli ilkokuldan başlayan bir süreçte verilmekte… Spor ve bilgi alanında başarılı bu beldemizin çocuklarının eğitiminde bir nebze tuzumuz olsun istedik, 100 ansiklopedi ve eğitim kitabı ile buradayız. Bu bağışın arkası da gelecektir” dedi.

ÖZÜAHMET

Mağusa Kale Lions Kulübü Başkanı Hülya Özüahmet de Lefkoşa Merkez Lions Kulübü ile ortak aktivite olarak, Esentepe İlkokulu’na ansiklopedi bağışının önemine işaret ederek, ‘Küçücük yüreklere bir dokunuş, bir katkı koyabilmenin mutluluğu tarif edilemez” dedi.

Özüahmet, çocuklara elektronik bağımlılık yerine kitaba dokunmanın ne olduğunu tattırmak istediklerini kaydetti.

KARAALİ

Esentepe İlkokulu Müdürü Mehmet Karaali ise her iki kulüp başkanı ve üyelerinin kitap bağışı için okullarını tercih etmelerinden dolayı teşekkür etti.

Karaali, “Hedefimiz altyapısı tamam tüm kademeleri ile eksiksiz bir eğitim kurumunu yönetmek… Lions Kulüplerinin katkıları ile altyapı ve bazı ihtiyaçlarımız karşılandı, kütüphanemiz güçlendi. İyi ki varsınız” dedi.

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