Lefkoşa Merkez ve Mağusa Kale Lions Kulüpleri Çocuk Onkolojisi bölümüne kitap bağışında bulundu

Lefkoşa Merkez ve Mağusa Kale Lions Kulüpleri, 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü dolayısıyla bugün Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Onkolojisi bölümüne kitap bağışında bulundu.

Lefkoşa Merkez Lions Kulübü 2019-2020 Dönem Başkanı Levend Şenyüz yaptığı yazılı açıklamada, Lefkoşa Merkez ve Mağusa Kale Lions Kulüplerinin başkan ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla çocuklara kitap dağıtıldığı kaydedildi.

Şenyüz, Uluslararası Lions Kulüpleri’nin "Global Hizmet" hedeflerinden biri olan çocuk onkolojisine hizmet hedefinde olduklarını da belirtti.