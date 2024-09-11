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Lefkoşa Metehan'da yangın çıktı

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Lefkoşa Metehan'da yangın çıktı
Lefkoşa Metehan'da yangın çıktı

Saat 18.20 sıralarında, Lefkoşa’da Metehan Sosyal Konutlarının batı kısmında dere yatağı içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.

Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

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