Lefkoşa Metehan'da yangın çıktı

Saat 18.20 sıralarında, Lefkoşa’da Metehan Sosyal Konutlarının batı kısmında dere yatağı içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.
Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Saat 18.20 sıralarında, Lefkoşa’da Metehan Sosyal Konutlarının batı kısmında dere yatağı içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.
Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
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