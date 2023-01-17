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Lefkoşa Motorlu Araçlar Birimi yarın tam gün grevde

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KTAMS Başkanı Güven Bengihan, KTAMS ve Kamu-İş olarak yarın Lefkoşa Motorlu Araçlar Birimi’nde tam gün grev yapacaklarını ifade etti.
Lefkoşa Motorlu Araçlar Birimi yarın tam gün grevde

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) yarın Lefkoşa Motorlu Araçlar Birimi’nde tam gün grev uygulayacak.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, yaptığı yazılı açıklamada, Trafik Dairesi’ne bağlı Motorlu Araçlar Birimi’nde yaşanan sorunların çözülmesiyle ilgili Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığının herhangi bir adım atmaması nedeniyle grev uygulayacaklarını belirtti.

Bengihan, yarın saat 10.00’da bakanlık önünde basın açıklaması yapacaklarını da aktardı.

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