Lefkoşa Motorlu Araçlar Birimi'nde bugün grev var

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) bugün Lefkoşa Motorlu Araçlar Birimi’nde tam gün grev var.
KTAMS Başkanı Güven Bengihan, yaptığı yazılı açıklamada, Trafik Dairesi’ne bağlı Motorlu Araçlar Birimi’nde yaşanan sorunların çözülmesiyle ilgili Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığının herhangi bir adım atmaması nedeniyle grev uygulayacaklarını belirtti.
Bengihan, bugün saat 09.30'da bakanlık önünde basın açıklaması yapacaklarını belirtti.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.