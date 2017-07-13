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Lefkoşa Mücahitler Parkı’nda KHYD yararına kermes

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Lefkoşa Mücahitler Parkı’nda KHYD yararına kermes
Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) yararına bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Lefkoşa Mücahitler Parkı’nda kermes düzenleniyor.

Kermeste, 5 ve 20 TL arasında etiketli elbise, ayakkabı gibi ürünleri satışa sunuluyor.

Dernek Koordinatörü Engin Savim, kermesin bugün üçüncüsünün düzenlendiğini, amacın elde edilecek gelirle artan kanser vakaları karşısında, hastaların taleplerini karşılayabilmek olduğunu söyledi.

Kermeste mağazalar tarafından bağışlanan sezon sonu etiketli ürünlerin 5-20 TL arasında satılışa sunulduğunu belirten Savim, kermeslerin sıklaştırılacağını kaydetti.

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