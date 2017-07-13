Lefkoşa Mücahitler Parkı’nda KHYD yararına kermes

Kermeste, 5 ve 20 TL arasında etiketli elbise, ayakkabı gibi ürünleri satışa sunuluyor.
Dernek Koordinatörü Engin Savim, kermesin bugün üçüncüsünün düzenlendiğini, amacın elde edilecek gelirle artan kanser vakaları karşısında, hastaların taleplerini karşılayabilmek olduğunu söyledi.
Kermeste mağazalar tarafından bağışlanan sezon sonu etiketli ürünlerin 5-20 TL arasında satılışa sunulduğunu belirten Savim, kermeslerin sıklaştırılacağını kaydetti.
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