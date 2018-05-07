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Lefkoşa Müzik Derneği Türk Müziği Korosu’nun Bahar Konseri 15 Mayıs’ta

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Lefkoşa Müzik Derneği Türk Müziği Korosu’nun Bahar Konseri 15 Mayıs’ta
Lefkoşa Müzik Derneği Türk Müziği Korosu’nun Bahar Konseri 15 Mayıs’ta

Lefkoşa Müzik Derneği Türk Müziği Korosu’nun “Bir Bahar Akşamı” adını taşıyan konseri, 15 Mayıs akşamı gerçekleştiriliyor. Dernekten verilen bilgiye göre, Şef Aydın Hikmet’in yöneteceği ve Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde saat 20.30’da başlayacak konserde, Lefkoşa Müzik Derneği koro ve saz elemanları sahne alarak, Türk sanat müziğine damga vurmuş bestekarların eserlerini gerek koro, gerekse solo şeklinde izleyicilerine sunacak. Konserde ayrıca çalınan eserleri temsil eden görsel danslar da yer alacak.Lefkoşa Müzik Derneği Türk Müziği Topluluğu’nun, hazırlıklarını tamamladığı “Bir Bahar Akşamı” adlı 2018 yılının ilk konserinde, Hicaz ve Muhayyer Kürdi makamlarından derlenen seçkin bir repertuvar sunacağı; Konserin, halka açık ücretsiz olacağı da belirtildi


 

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