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Lefkoşa Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nden bebek kaçırıldı

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Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yeni doğan bir bebek, farklı bir şahıs tarafından kaçırıldı.
Lefkoşa Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nden bebek kaçırıldı

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yeni doğan bir bebek, farklı bir şahıs tarafından kaçırıldı. Kıbrıs Postası’nın elde ettiği bilgiye göre, birkaç gün önce doğum yapan kadının çocuğunun kim tarafından kaçırıldığı ise araştırılıyor. Doğum yapan annenin ise farklı nedenlerden dolayı nöroloji servisinin yoğun bakımında tedavi görüyor.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşanan bir olay, şok etkisi yarattı.

Elde edilen bilgiye göre, birkaç gün önce doğum yapan kadının çocuğu kaçırıldı. Doğum yapan annenin ise farklı nedenlerden dolayı nöroloji servisinin yoğun bakımında tedavi görüyor.

Bebeğinin kim tarafından nasıl kaçırıldığı ise polis tarafından araştırılıyor.

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