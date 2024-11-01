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Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde Araç Yangını

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Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde Araç Yangını: LZ 364 Plakalı Araç Kısmen Zarar Gördü
Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde Araç Yangını

31 Ekim 2024 tarihinde saat 13.00 sıralarında, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi 16’ncı Sokak üzerinde çalışır vaziyette park halinde bulunan LZ 364 plakalı araçta yangın meydana geldi. Yangının, aracın ön göğüs kısmındaki elektrik aksamlarının kısa devre yaparak alevlenmesi sonucu çıktığı tahmin ediliyor.

Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ancak yangın sonucunda aracın ön göğüs kısmı, sol ön koltuğu, sol kapı iç döşemesi ve tavan kısmı yanarak hasar gördü.

Yangının çıkış nedeni ve detaylarıyla ilgili soruşturma sürüyor. Yetkililer, yangının benzer olayların önlenmesi için elektrik aksamlarının düzenli kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

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