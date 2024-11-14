Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde Yangın: Araç Boya Fırını Zarar Gördü

13 Kasım 2024 tarihinde saat 16:30 sıralarında Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde bir işyerine ait araç boyama fırınında yangın çıktı. Boya kurutma makinesinin, boyanan araç üzerindeki kaplama kağıtlarını tutuşturması ve alevlerin elyaf malzemeye sıçraması sonucu başlayan yangın, kısa sürede fırının farklı bölümlerine yayıldı.
İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, araç boyama fırınının sandviç panelleri ve baca içerisindeki aspiratör motoru ciddi hasar gördü. Yangının çıkış nedenine yönelik soruşturma sürerken, işyeri yetkilileri ve çevredeki işletmeler olayın şokunu yaşadı. Yetkililer, yangın güvenliği konusunda daha dikkatli olunması çağrısında bulundu.
GÖRSEL: ARŞİV
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