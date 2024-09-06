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Lefkoşa Ortaköy'de motosiklet kazası!

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Lefkoşa Ortaköy'de motosiklet kazası!
Lefkoşa Ortaköy'de motosiklet kazası!

Bugün saat 04:00 sıralarında, Ortaköy’de Yağmur Sokak üzerinde, Cemal Akay (E-33) 264 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RY 961 plakalı motosiklet ile güney istikametine doğru seyrederken, sağa meyilli viraja geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundaki bordür taşlarına çarptı.

Motosiklet, toprak zeminde yan yatarak durdu. Kazada yaralanan Cemal Akay, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi edilip taburcu edildi. Akay aleyhinde yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.

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