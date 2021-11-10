Lefkoşa Pandemi Hastanesi’nde bir bebek daha dünyaya geldi

Corona virüs hastalarının olduğu Acil Durum Hastanesi’nde bu sabah bir doğum gerçekleşti. Ferhat- Nurten Tuna çiftinin erkek bebekleri Yamaç yaşama gözlerini açtı.

Haberi Hastane Başhekimi Dr. Erol Uçaner sosyal medya hesabından paylaştı;

“Her 10 Kasım'da saygı ve özlemle andığımız Mustafa Kemal Atatürk.

Ve bugün Acil Durum Hastanesi'nde bu anlamlı günde aramıza katılan YAMAN bebek, hoş geldin. Ferhat ve Nurten’e Allah bağışlasın. Tüm ekibin ellerine sağlık, anne ve bebek“