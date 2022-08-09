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Lefkoşa Polis Müdürlüğü önünde eylem var!

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KTOEÖS ve KTÖS yarın Eğitim Bakanlığı ve Lefkoşa Polis Müdürlüğü önünde eylem yapacak.
Lefkoşa Polis Müdürlüğü önünde eylem var!

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), yarın Milli Eğitim Bakanlığı ve Lefkoşa Polis Müdürlüğü önünde eylem yapacak.

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı ve KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş imzasıyla yapılan ortak yazılı açıklamada, iki sendikanın, 2 Ağustos Salı günü Eğitim Bakanlığı önünde yaptığı eylem sonrasında 22 öğretmenin polise ifade vermeye çağrıldığı belirtildi.

“Dayatmalara, baskı ve korku politikalarına karşı susmayacağımız bilinmelidir” denilen açıklamada, yarın saat 10.30’da Eğitim Bakanlığı önünde, 11.00’de ise Lefkoşa Polis Müdürlüğü önünde eylem yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, “Dayatmalar karşısında susmadık, susmayacağız. Öğretmen onurunu çiğnetmeyeceğiz” ifadelerine de yer verildi.

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