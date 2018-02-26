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Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nde patlama ve yangın

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Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nde patlama ve yangın
Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nde patlama ve yangın

Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi binasında bu sabah erken saatlerde bir patlama gerçekleşti ve akabinde yangın çıktı.

Rum haber kaynakları, Güney Lefkoşa’da bulunan Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nin dört numaralı binasının birinci katında bu sabah 02:50 sularında bir patlama olduğu, patlamanın ardından çıkan yangının ise Rum itfaiye ekipleri tarafından sabah beş sularında söndürüldüğünü bildirdiler.

Söz konusu binada ağır ceza mahkemesinin faaliyet gösterdiğini belirten kaynaklar, yangın sonrasında polisin incelemesini sürdürdüğünü, bugünkü duruşmaların ise ileriki tarihlere ertelendiklerini aktardılar.

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