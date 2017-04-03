Lefkoşa Rum Kesimi’ndeki bazı sokak tabelaları sökülüp yerine “Kıbrıs Türk Kayıplar” tabelası asıldı

Lefkoşa Rum Kesimi’ndeki bazı sokak tabelalarının, kimliği belirsiz kişiler tarafından sökülerek, yerine “Kıbrıslı Türk Kayıplar Sokak” ve “Savvas Meniku Sokak” yazılı tabelalar asıldığı bildirildi.

Lefkoşa Rum Kesimi’ndeki “Aglantzia” (Eğlence) ve Kaymaklı bölgelerinde bulunan bazı sokak tabelalarının, kimliği belirsiz kişiler tarafından sökülerek, yerine “Kıbrıslı Türk Kayıplar Sokak” ve “Savvas Meniku Sokak” yazılı tabelalar asıldığı bildirildi. Simerini gazetesi, Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Konstandinos Yorgacis’in, konuyla ilgili açıklama yaparak, olay fark edilir edilmez harekete geçildiğini ve tabelaların eski haline getirildiğini söylediğini yazdı.