Lefkoşa Sahne’de anlamlı etkinlik

Rauf Denktaş Kültür ve Araştırma Vakfı (RADEV)’in girişimleriyle yeniden Lefkoşa’ya kazandırılan Mısırlızade Sineması Sahne yeni ismi ve dizaynıyla etkinliklerine devam ediyor.

Ülkemiz sanatına katkı sağlamak amacında olan Mısırlızade Sahne bu kez de Cranberries Dance Studiosunun hazırlamış olduğu ANKA isimli dans gösterisine ev sahipliği yaptı. İki gün artarda sergilenen gösteriye yoğun ilgi gösterildi.

“ANKA(PHONEİX) ETKİNLİĞİNE YOĞUN İLGİ

Etkinlikle ilgili açıklama yapan Cranberries Dance Studio yöneticisi Eda Türkmen Kurtrıza,

“Anka, Yaşarken yeniden doğuş gücünü, saf olmayı, kendini yaşarken yaratmayı, olgunluğu, erdemliği, sadakati, adaleti temsil eder.

Bizler de sabırlı olarak,gayret ederek ve emek sarf ederek içimizdeki Anka'yı ortaya çıkarmak istedik” dedi.

TÜM GELİR CENGO VAKFINA

Türmen “Cranberries Dance Studio, Rauf Denktaş Kültür ve Araştırma Vakfı ve Magic Touch işbirliği ile sahnelediğimiz gosterimizin tüm gelirini, dünyamıza kocaman bir sevgi yumağı bırakan çok güzel bir ruhun vakfına bağışlamanın gururu ve huzuru içerisindeyiz.

Biliyorsunuz ki CENGO VAKFİ tüm çocukları mutlu etmek adina kurulmuş bir vakıftır. Biz de Cranberries DANCE Studio olarak güzel kalpli Cengomuzun başlattığı bu yolculuğun bir parçası olmak istedik. Onlar için elinizden geleninin en iyisini yapmaya çalıştık.

Bünyemizde yer alan 85 öğrencimizin yer aldığı bu gösterimizde,tüm eğitmenlerimizle birlikte çocuklarımızın ve gençlerimizin,ruhumuzu derinden etkileyerek vereceğimiz tüm mesajları tüm güzel yüreklere gönderdik.

Unutmamalıyız ki gerçek yolculuk kendine yapılan yolculuktur” ifadelerini kullandı.