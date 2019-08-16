  • BIST 95.734
  • Altın 270,975
  • Dolar 5,5633
  • Euro 6,1703
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Lefkoşa Sanat Tiyatrosu: Tiyatroları tiyatro sanatçıları yönetmelidir

» »
Lefkoşa Sanat Tiyatrosu, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları'nda yaşanan olayı eleştirerek, tiyatroların tiyatro sanatçıları tarafından yönetilmesi gerektiğini vurguladı.
Lefkoşa Sanat Tiyatrosu: Tiyatroları tiyatro sanatçıları yönetmelidir

Lefkoşa Sanat Tiyatrosu’nun konuyla ilgili açıklamasında, “Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları'nda yaşanan ve gündemimizin ilk maddesine oturan olay, tiyatroda yıllardır süregelen durumun gün yüzüne çıkmış halidir. Tiyatro sanatçısı Yaşar Ersoy özelinde gerçekleşen olay, uzun yıllardır Devlet Tiyatroları içinde tartışılan, daha önce Özerklik Yasa Tasarısı olarak da hükümetlerin gündemine gelen fakat çözülmesi için herhangi bir adım atılmamış olayların devamı niteliğindedir” denildi.

Hükümetlerin denetimiyle işleyen sanat kurumlarının, özgürlükten uzak olduğunun, devleti yönetenlerin kontrolü dışında iş yapamadığının kaydedildiği açıklamada, “Hükümetin onayı olmadan bir tiyatro oyunu çıkarmak, bu koşullarda mümkün değildir. Dolayısıyla, tiyatro özerk olmalıdır. Tiyatroları, tiyatro sanatçıları yönetmelidir. Tiyatrolar, yılda iki kez değişen siyasilerin ve yaptıkları atamaların insiyatifine bırakılamaz” ifadelerini yer verildi.

“Sanat, kısıtlanamaz. Sanat, bir başkasının boyunduruğu altına giremez. Doğası gereği, eleştiriyi özünde bulunduran sanat bastırılamaz. Bastırmaya kalkışanlar, ancak yeni oyunların konusuna malzeme olur” denilen açıklamada, bunun Kıbrıs'ın tarihinde ilk kez gerçekleşen durum olmadığı belirtildi.

Açıklamada, “Türkiye'de uzun yıllardır devam eden,  sanatçı ve yazarların tutuklanmasına kadar giden olaylar en sonunda Kıbrıs'ın kuzey yarısında hortladı” ifadelerine de yer verildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kavga ettiler, taraflardan birinin burnu kırıldı16 Ağustos 2019 Cuma 13:21
  • Sol Hareket: “Tiyatro susturulamaz”16 Ağustos 2019 Cuma 12:55
  • KIB-TEK Zarar Ziyanı Tazmin Edecek16 Ağustos 2019 Cuma 12:51
  • İzinsiz ikamet ettikleri gerekçesiyle 7 kişi tutuklandı16 Ağustos 2019 Cuma 12:45
  • Yine kavga yine vahim zarar16 Ağustos 2019 Cuma 12:37
  • El-Sen: Yasakçı zihniyeti kendi topraklarımızda da görmek bizler adına utanç verici bir durumdur16 Ağustos 2019 Cuma 11:44
  • YDP sansürü savundu, Eğitim Bakanı'nı kutladı16 Ağustos 2019 Cuma 11:28
  • Başbakan Tatar: KKTC'de ifade özgürlüğü sorunu yoktur16 Ağustos 2019 Cuma 11:19
  • Kıbrıs Edebiyat Derneği'nden sansüre tepki: "Yasakçı zihniyeti kınıyoruz!"16 Ağustos 2019 Cuma 11:08
  • Asgari ücrete itiraz edilecek16 Ağustos 2019 Cuma 10:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti