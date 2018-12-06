Lefkoşa Sanayi Bölgesi boşaltılıyor

Olası sel felaketine karşı Lefkoşa'da Sanayi bölgesi boşaltılıyor ve iş yerlerinin kapatılıp herkesin evine gitmesi çağrısı yapılıyor.
Lefkoşa Sanayi bölgesinde Sivil Savunma ekiplerinin anons yaptığı kaydediliyor.
Olası sel felaketine karşı Lefkoşa'da Sanayi bölgesi boşaltılıyor ve iş yerlerinin kapatılıp herkesin evine gitmesi çağrısı yapılıyor.
Olası sel felaketine karşı Sivil Savunma Ekiplerinin tedbir amaçlı çağrı yaptığı öğrenildi.
Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, “Bize Sivil Savunma’dan gelen son bilgi Organize Sanayi Bölgesi’ndeki herkesin araçları ile birlikte, bölgeden ayrılması yönünde” dedi.
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