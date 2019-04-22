Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde yangın!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre gece yarısı saat 02:05 sıralarında Lefkoşa’da Organize sanayi bölgesi 26. Sokak üzerinde faaliyet gösteren bitkisel atık yağ geri dönüşüm tesisi Remade Recycling Cyprus LTD’in fırın odasında yanan yağın dışarıya taşması sonucu yangın çıktı.
Çıkan yangında işletmenin Fırın odası ve içerisinde bulunan kullanılmış 25 teneke yağ, 6 metre uzunluğunda 20 adet kalas, Elektrik tesisatı, Mutfakta bulunan 10 metre kare içerisindeki mini buzdolabı, yemek masası,4 adet sunta ve muhtelif mutfak malzemeleri kısmen yanarak hasar gördü.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor
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