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Lefkoşa Sanayi Bölgesindeki iş yerinde yangın!

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Lefkoşa Sanayi Bölgesindeki iş yerinde yangın!
Lefkoşa Sanayi Bölgesindeki iş yerinde yangın!

Lefkoşa Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Sırdaş (Teliş) isimli iş yerinde saat 01.30 sıralarında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.

Yangın Polis İtfaiye, Sivil Savunma, KTBK, GKK, Gönyeli ve Lefkoşa Belediyelerine ait su tankerleri ve personel desteği ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, yangın sonucu Sırdaş (Teliş) isimli iş yerinin atölye ve ofisleri ve yangının sirayet etmesi sonucu Sadun Erhun Gümrükleme isimli iş yerinin antrepo ve çatısı zarar gördü.

 

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