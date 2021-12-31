  • BIST 1.855,58
  • Altın 774.14211
  • Dolar 13.3423
  • Euro 15.1461
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAYılbaşı Gecesi için Sağlıklı Beslenme Tüyoları

Lefkoşa Sarayönü LIONS, Algım Özel Eğitim Merkezi Çocukları İçin Yılbaşı Partisi Düzenledi

» »
Lefkoşa Sarayönü LIONS, Algım Özel Eğitim Merkezi Çocukları İçin Yılbaşı Partisi Düzenledi
Lefkoşa Sarayönü LIONS, Algım Özel Eğitim Merkezi Çocukları İçin Yılbaşı Partisi Düzenledi

Lefkoşa Sarayönü Lions, Algım Özel Eğitim Merkezi çocukları için yılbaşı partisi düzenledi.

Lefkoşa Sarayönü Lions Kulübü’nden verilen bilgiye göre, çocukları motive etmek amacıyla organize edilen etkinlikte, palyaço eşliğinde oyunlar oynandı, yüz boyama yapıldı, dans edildi.

sarayonu-lions-(6).jpg

Algım Özel Eğitim Merkezi  Müdürü Evren Karademir ekinliğe katılan Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyon Başkanı Duygu Adahan Kuran'a kurum ve çalışmalar hakkında bilgi verdi, Kulüp Başkanı Leyla Hurşit'e, yönetim ve üyelerine etkinlik için teşekkür etti.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yağış Nedeniyle Yol Trafiğe Kapatıldı30 Aralık 2021 Perşembe 17:37
  • Lefkoşa'da vandallık! Kız arkadaşını darp etti, arabasını yaktı!29 Aralık 2021 Çarşamba 23:49
  • Lefkoşa-Girne Anayolunda Yarın Ot Temizliği Yapılacak29 Aralık 2021 Çarşamba 17:36
  • Tatar: Tahir’imizin En Erken Zamanda Sağlığına Kavuşacağına Yürekten İnanıyorum29 Aralık 2021 Çarşamba 16:49
  • Dış Basın Birliği’nden LTB’nin Paylaşım Bakkalı’na Destek28 Aralık 2021 Salı 17:17
  • Gönyeli Belediyesi’nde 13. Maaşlar Ödendi28 Aralık 2021 Salı 16:29
  • LTB Kızılbaş Parkı amfisi Cuma Mağusalı adı ile anılacak28 Aralık 2021 Salı 13:53
  • Harmancı'dan İmamoğlu'na: "Halkın koruduğu hiçbir kale düşmez!"27 Aralık 2021 Pazartesi 20:59
  • Ehliyetsiz Sürücü Lefkoşa’da Dehşet Saçtı27 Aralık 2021 Pazartesi 16:26
  • Birçok Kişiyi Dolandırdı Şikayetler Arttı27 Aralık 2021 Pazartesi 16:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti