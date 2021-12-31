Lefkoşa Sarayönü LIONS, Algım Özel Eğitim Merkezi Çocukları İçin Yılbaşı Partisi Düzenledi

Lefkoşa Sarayönü Lions, Algım Özel Eğitim Merkezi çocukları için yılbaşı partisi düzenledi.
Lefkoşa Sarayönü Lions Kulübü’nden verilen bilgiye göre, çocukları motive etmek amacıyla organize edilen etkinlikte, palyaço eşliğinde oyunlar oynandı, yüz boyama yapıldı, dans edildi.
Algım Özel Eğitim Merkezi Müdürü Evren Karademir ekinliğe katılan Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyon Başkanı Duygu Adahan Kuran'a kurum ve çalışmalar hakkında bilgi verdi, Kulüp Başkanı Leyla Hurşit'e, yönetim ve üyelerine etkinlik için teşekkür etti.
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