Lefkoşa Sarayönü Lions Kulübü ve Kadıköy Lions Kulübü'nden boyama etkinliği

Lefkoşa Sarayönü Lions Kulübü ve Kadıköy Lions Kulübü, Algım Özel Eğitim Merkezi’nin bahçesinde çocukları motive etmek amacıyla boyama etkinliği düzenledi.

Lefkoşa Sarayönü Lions Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, etkinliğe Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu da katıldı.

Algım Özel Eğitim Merkezi Müdürü Evren Karademir, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’na kurum ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Etkinlikte, merkezin bahçesine ekilmek üzere fide ve fidan bağışı da yapıldı.

Lefkoşa Sarayönü Lions Kulübü Başkanı Leyla M. Hurşit, Kadıköy Lions Kulübü Başkanı Nükhet Özeren Özarlar’a ve yönetimine teşekkür etti.