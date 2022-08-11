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Lefkoşa Sarayönü Lions Kulübü’nden KHYD’ye bağış

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Lefkoşa Sarayönü Lions Kulübü, KHYD’ye kıyafet bağışında bulundu
Lefkoşa Sarayönü Lions Kulübü’nden KHYD’ye bağış

Lefkoşa Sarayönü Lions Kulübü, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne (KHYD) kıyafet bağışladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Sarayönü Lions Kulübü, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne, derneğin en büyük gelir kaynağı olan ikinci el dükkanlarında satışa sunulmak üzere, iyi durumda kıyafet bağışında bulundu.

Ziyarette; Lefkoşa Sarayönü Lions Kulübü,2022-2023 Dönem Başkanı Hatice Gazi, Kulüp Sekreteri  Tezgül Hacıküçük ile üyeler; Gülden Güner, Samiye Yürün, Ayda Tuna, Sevgi Kasapoğlu, Sibel Şadın hazır bulundu.

Kıyafet bağışı, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Genel Sekreteri Şerif Özhür tarafından teslim alınırken, başkan ve üyeler, yardımlarının devam edeceğini dile getirip, yeni hizmetlerde yeniden buluşmayı temenni etti.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Genel Sekreteri Şerif Özhür, Lefkoşa Sarayönü Lions Kulübü’nün derneği yıllardır hiç yalnız bırakmadığını ve her zaman destek verdiğini söyleyerek, kulüp başkan ve üyelerine, her bir kanser hastası adına teşekkür etti.

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