Lefkoşa Şehitler ve Atatürk Anıtları ile Dr Küçük’ün Anıt Mezarına çelenk konuldu

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’nin 43’üncü kuruluş yıl dönümü çerçevesinde Dernek yönetimi ve üyeleri tarafından Lefkoşa Şehitler Anıtı, Atatürk Anıtı ve Dr. Fazıl Küçük’ün anıt mezarına çelenk konularak saygı duruşunda bulunuldu.

Bugün ayrıca Lefkoşa Mertit Otel’de saat 13.00’te kuruluş yıl dönümü nedeniyle yemek düzenlenecek.

ERSAN

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Ertan Ersan Lefkoşa Şehitler Anıtı önündeki törende yaptığı konuşmada, “Tüm şehitlerimizin ve anavatan Türkiye’deki şehitlerin ruhları şad olsun” dedi.

Ersan, 9 Ocak’ta başlayacak Cenevre zirvesine değinerek, Türkiye’nin garantörlüğünden ve eşitlikten asla taviz vermeyeceklerini vurguladı.

Ersan, herkesin kendi devletinde ve kendi bayrağı altında yaşamasından yana olduklarının altını çizdi.

Ersan, dernek olarak faaliyetlerini 43 yıldır olduğu gibi şehitlere yakışır şekilde sürdüreceklerini de ifade etti.