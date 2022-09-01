Lefkoşa Türk Belediyesi yönetimindeki barınağın geliştirme çalışmalarına destek amacıyla “Lefkoşa Sevimli Dostlarının Yanında: Barınağımızı Sevgiyle Büyütüyoruz” etkinliği düzenlendi.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden (LTB) yapılan açıklamaya göre Merkez Lefkoşa’da yer alan etkinlikle elde edilen gelir barınağın daha yüksek kapasitede daha da iyi hizmet verebilmesini sağlayacak çalışmalarda kullanılacak.

Birçok özel programın yer aldığı etkinlikte alışveriş, yiyecek ve içecek stantları kuruldu.

-Harmancı: “Can dostlarımız için yine hep beraberiz”

Etkinlikte konuşan LTB Başkanı Mehmet Harmancı barınağı 2018 yılında devraldıklarını söyleyerek, barınağın iyileştirilmesi ile başlayan çalışmalarda ilk olarak; barınaktaki can dostlara yönelik güvenli ve rahat bir yaşam ortam yaratıldığını ve altyapı eksiklerinin giderildiğini belirtti.

Harmancı, “Lefkoşa Barınağı şu an 300 can dostumuza ev sahipliği yapıyor. Ülkede bu yönde entegre bir politika olmaması nedeniyle şehrimize farklı kentlerden dostlarımızın da bırakılması sonucunu doğuruyor. Bu da barınağa ilişkin kapasite ve can dostların konaklama alanlarına ilişkin çalışmalar yapmayı gerektiriyor, artırıyor.” ifadelerini kullandı.

Harmancı, etkinliğe katılan, katkı koyan, emek veren herkese teşekkür etti.