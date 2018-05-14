Lefkoşa Sokakları Bir Kez Daha Yankılandı: “Eşcinseller Vardır”

Kıbrıs’ın kuzeyinde homofobi, bifobi ve transfobiye karşı onur yürüyüşü “ne kavgam bitti ne sevdam” sloganıyla 12 Mayıs Cumartesi günü Lefkoşa’da bir kez daha coşkuyla düzenlendi.

17 Mayıs Organizasyon Komitesi’nin düzenlemiş olduğu yürüyüş için Suitex’in önünde buluşan eylemciler, yürüyüşü surlariçinde sonlandırdı. Eylemde “susma haykır eşcinseller vardır”, “ homofobik devlet, yıkacağız elbet”, “okulda işte mecliste, eşcinseller her yerde”, “dönmeyiz, dönmeyiz, biz bu yoldan dönmeyiz”, “dünya yerinden oynar, eşcinseller özgür olsa” sloganları coşkuyla atıldı.

Yürüyüş sonrası Uray Sokağı dolduran coşkulu kalabalık gece sonuna kadar gönüllerince eğlendiler.

Eyleme çağrı bildirisi:

Ne Kavgamız Bitti Ne Sevdamız!

17 Mayıs Organizasyon Komitesi olarak ilk kez 2016 yılında "Toplum buna hazır değil." bahanesine karşı "Hazırık!" sloganıyla cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim temelli fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddete karşı eylem günü olan 17 Mayıs Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtlığı Günü’nü düzenlemek adına bir araya geldik. Geçtiğimiz yıl da mücadelemizi sürdürdüğümüzü, çeşitliliğimiz ve rengimizle yine sokakta hep birlikte olduğumuzu göstermek için "Hade Gene!" diyerek yollara döküldük.

Bu yıl ise “Ne kavgamız bitti, ne sevdamız!” diyerek, coğrafyamızda da lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve intersekslerin (LGBTİ+) hak ve özgürlük mücadelesini yükseltmek için yeniden bir araya gelecek ve 17 Mayıs 1990 tarihinde eşcinselliğin Dünya Sağlık Örgütü’nün ruh hastalıkları listesinden çıkartılmasının yıldönümü olan bu günü, tüm coşkusuyla kutlayacağız. Ne ayrımcılığa karşı verdiğimiz kavga ne de özgür ve onurlu bir yaşamaya olan aşkımız bitti!

Ne yazık ki, günümüzde, ayrımcı şiddet tüm öldürücülüğüyle yayılmakta, yanı başımızda savaşlar tüm gerici karakteriyle devam etmekte, coğrafyamızda da, ifade özgürlüğü faşist saldırılara maruz kalmaktadır. Sözde hoşgörü sahibi olan toplumumuzda değil kişilerin, ilan panolarının bile gey ve lezbiyen olarak açılması sosyal medyada nefret saldırılarına maruz kalmakta, LGBTİ+’ların varlığı kâğıt üzerinde dahi ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. Homofobik, bifobik, transfobik baskılar da çıkar uğruna süren savaşlar da, ayrımcı şiddet de ataerkil kapitalist sistemden köklenmekte ve birbirlerini beslemektedir.

Bu bağlamda, bizler "17 Mayıs Organizasyon Komitesi" bileşeni örgütler ve aktivistler olarak cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim çeşitliliğine ve LGBTİ+ haklarına yönelik inkar politikalarının bir kenara atılması, yasaların bu temelde revize edilmesi ve oluşturulması, yargının eşitlik ve adalet temelinde çalışması, yaptırımların takip edilmesi, homofobik, bifobik, transfobik ve diğer ayrımcı davranışlara caydırıcı cezalar getirilmesi gerektiğini bu yıl bir kez daha vurguluyoruz. Bununla birlikte yasaların ancak toplumsal bir dönüşümle karşılık bulacağını hatırlatarak, aile, sağlık, çalışma ve eğitim politikalarında da çeşitliği kabul eden, radikal değişimler gerektiğini savunuyoruz.

Bu amaçla, Homofobi, Bifobi ve Transfobi karşıtı yürüyüş, 12 Mayıs Cumartesi günü saat 17.30'da, Lefkoşa’da, Dereboyu Suitex önünden başlayacak ve Surlariçi Uray Sokak’ta son bulacaktır. Adamızın dört tarafından herkesi, hep birlikte "Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam!" demek için, homofobi, bifobi ve transfobi temelli ayrımcılıkla mücadele etmeye ve ses çıkarmaya davet ediyoruz.

17 Mayıs Organizasyon komitesi:

Accept–LGBT Cyprus, Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA), Bağımsızlık Yolu, Baraka Kültür Merkezi, CTP Gençlik Örgütü, Doğu ve Güneydoğu Kültür Derneği, DAÜ-Unicorn, Halkın Partisi-TCEK, Kadin Eğitimi Kolektifi (KEK), Kıbrıs Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı, Kuir Kıbrıs Derneği, Girne İnisiyatifi, Mağusa Gençlik Merkezi (MAGEM), Toplumcu Demokrasi Partisi, Yeni Enternasyonalist Sol (NEDA), YKP-Fem ve bağımsız aktivistler.