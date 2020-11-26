Eylem saat 18.00’de GÜÇ-SEN üyesi Fatme Kan’ın yapmış olduğu açılış konuşmasının ardından Kadın Eğitimi Kollektifi aktivisti Zekiye Şentürklerin basın açıklamasıyla başladı. Basın açıklamasından sonra Baraka Tiyatro Ekibi’nin “Şiddeti Gör” adlı sokak tiyatrosu gösterimi gerçekleşti ve Meclis önüne doğru yürüyüşe başlandı.

Yoğun katılımlı geçen yürüyüş boyunca kitle “Cami Değil Sığınmaevi”, “Erkek Vuruyor Devlet Koruyor”, “Şiddet Her Yerde, Devlet Nerede”, “Mobese Değil Sığınmaevi”, “Pezevenk Devlet İstemiyoruz”, “Gece Kulüpleri Kapatılsın” gibi bir çok slogan atarak sokakları inletti.