Lefkoşa Sosyal Sigortalar Dairesi ve Girne Sosyal Sigortalar Dairesi’nde grev var

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), bugün Lefkoşa Sosyal Sigortalar Dairesi ve Girne Sosyal Sigortalar Dairesi’nde 08.00-12.00 saatleri arasında uyarı grevinde olacak.
KAMU-SEN Başkanı Metin Atan imzasıyla yapılan açıklamaya göre sendikalar, bugün saat 10.30’da Lefkoşa Sosyal Sigortalar Dairesi’nde basın açıklaması yapacak.
Sendikalar, hükümetin söz konusu dairelerde personel eksikliğini giderme yönünde adım atmadığı gerekçesiyle grev kararı aldı.
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